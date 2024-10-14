Tag 8: Besuch von Knossi und ein doppelter ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Tag 8: Besuch von Knossi und ein doppelter Exit
132 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Party-Stimmung im "Promi Big Brother"-Container! Zur Halbzeit lädt der große Bruder seine Bewohner:innen zu einer Party ein. Doch die Stimmung droht zu kippen... Elena belauscht ihre Mitbewohner:innen und bricht aufgebracht in Tränen aus. Kein anderer als Knossi ist heute zu Gast im Späti von Aaron Troschke und ein doppelter Exit steht kurz bevor.
