Tag 2: Kommt jetzt die Ex-kalation?
Promi Big Brother
Folge 2: Tag 2: Kommt jetzt die Ex-kalation?
120 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Holt die Taschentücher raus! Verena Kerth wird emotional, als sie von ihrer Beziehung mit Marc Terenzi erzählt. Sein Alkohol-Problem hat nicht nur zum Ende einer Beziehung geführt, sondern auch ihre langjährige Freundschaft beendet. Bea Peters und Jochen Horst teilen ihre dramatischen Familiengeschichten. Elena Miras spricht ganz offen über ihre Depressionen und erklärt, wie es zum Rosenkrieg mit Mike Heiter kam. Und dann kriegen sich neben der Traurigkeit auch noch Matze und Bea in die Haare.
