Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 2: Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!
84 Min.Folge vom 19.11.2022Ab 12
Die erste Nacht bei "Promi Big Brother" 2022 ist überstanden, doch die müden Augen der Bewohner sind nicht zu übersehen! Während Walentina auf dem Dachboden munter weiter gegen Jeremy Fragrance stichelt, scheint sich in der Garage eine Allianz zwischen Jay Khan und Menderes zu bilden. Was keiner erwartet hat: Bereits nach nur einer einzigen Nacht wirft ein Promi das Handtuch und verlässt PBB freiwillig! Wie werden seine Mitbewohner:innen auf den Exit reagieren?
