Promi Big Brother

Tag 10: Alles zu viel?

SAT.1Staffel 2022Folge 10vom 27.11.2022
79 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12

Halbzeit bei “Promi Big Brother“ 2022 und die Bewohner:innen in Loft und Garage gehen wortwörtlich auf dem Zahnfleisch! Sogar TV-Urgestein Katy Karrenbauer scheint an ihre Grenzen zu kommen und schüttet Sam Dylan ihr Herz aus. Denkt sie wirklich über einen Auszug nach? Das emotionale Drama ist komplett, als Doreen Steinert und Jörg Knör von ihrer traurigen Kindheit erzählen. Welcher Promi hält durch und kämpft sich bis ins Finale?

SAT.1
