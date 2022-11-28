Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 11: Tiefgründige Offenbarungen

SAT.1Staffel 2022Folge 11vom 28.11.2022
Tag 11: Tiefgründige Offenbarungen

Promi Big Brother

Folge 11: Tag 11: Tiefgründige Offenbarungen

92 Min.Folge vom 28.11.2022Ab 12

Im Big Brother Haus werden die Taschentücher ausgepackt. Neben Kathy Karrenbauer, die mit Micaela Schäfer über ihre junge Abtreibung und deren Beweggründe spricht, offenbaren auch Rainer Gottwald und Jennifer Iglesias ihre emotionalen Gedanken. Besonders Rainer sorgt für bedrücktes Schweigen in der Garage. Wird am 11. Tag alles zu viel? Welcher Promi wirft das Handtuch?

