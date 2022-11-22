Tag 5: Ein bisschen FriedenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 5: Tag 5: Ein bisschen Frieden
87 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12
Im Laufe der vergangenen Tage hat Big Brother die Promis ordentlich aufgemischt! Sam Dylan und Jennifer Iglesias wurden in der Garage herzerwärmend willkommen geheißen und auch im Luxusloft haben sich alle lieb! Ausgerechnet die beiden Erzrivalen Walentina Doronina und Jeremy Fragrance teilen sich nach der letzten Entscheidung den Dachboden in trauter Zweisamkeit. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Und wer leistet ihnen demnächst Gesellschaft oder gibt es heute den ersten offiziellen Exit?
