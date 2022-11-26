Tag 9: Karten auf den Tisch!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 9: Tag 9: Karten auf den Tisch!
101 Min.Folge vom 26.11.2022Ab 12
Nachdem Big Brother die Promis durch wildes Durmischen und die Schließung des Dachbodens nun alle miteinander bekannt gemacht hat, ist es Zeit ihre wahren Gesichter zu zeigen! Zuvor haben einige Ausschnitte aus der Garage zu großem Missfallen auf dem Dachboden gesorgt. Nun stecken Sam Dylan & Co. in ähnlichen Rollen und müssen Rankings über die Loft-Bewohner:innen erstellen! Was diese nicht wissen: Hierbei bleibt Big Brother nicht der einzige Beobachter….
