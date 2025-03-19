Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Das Lieblingsrezept des Promibacken-Siebtplatzierten

SAT.1Staffel 5Folge 5vom 19.03.2025
Das Lieblingsrezept des Promibacken-Siebtplatzierten

Das Lieblingsrezept des Promibacken-SiebtplatziertenJetzt kostenlos streamen

Promis backen privat

Folge 5: Das Lieblingsrezept des Promibacken-Siebtplatzierten

45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Bei "Promis backen privat" weht heute der Backwind von einer malerischen Baleareninsel. Der Siebtplatzierte des Promibackens 2025 nimmt uns mit in seine Wahlheimat und zaubert dort einen American Cheesecake. Über allem stehen die Fragen, wie dieser Cheesecake und die Baleareninsel zusammenpassen und was das Ganze mit Heimat und Urlaub zu tun hat.

Promis backen privat
SAT.1
Promis backen privat

Promis backen privat

