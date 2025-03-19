Das Lieblingsrezept des Promibacken-SiebtplatziertenJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 5: Das Lieblingsrezept des Promibacken-Siebtplatzierten
45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Bei "Promis backen privat" weht heute der Backwind von einer malerischen Baleareninsel. Der Siebtplatzierte des Promibackens 2025 nimmt uns mit in seine Wahlheimat und zaubert dort einen American Cheesecake. Über allem stehen die Fragen, wie dieser Cheesecake und die Baleareninsel zusammenpassen und was das Ganze mit Heimat und Urlaub zu tun hat.
