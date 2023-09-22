Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Spaß auf dem Weg zur Kirmes - Springen auch ein paar Scheine heraus?

Kabel EinsStaffel 9Folge 15vom 22.09.2023
27 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 6

Heute darf Thomas Hackenberg eine Familie aus Frankfurt auf die Kirmes fahren. Dort erwartet sie Action, Spiel und Spaß - doch schon auf dem Weg dort hin kann die Familie mit Spaß viel Geld gewinnen!

