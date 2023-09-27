"Hier wird nicht rumgejammert, hier wird gespielt!"Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 18: "Hier wird nicht rumgejammert, hier wird gespielt!"
28 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6
Starke Ansage einer starken Frau: Jasmin kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten, doch das ist kein Grund zum verzweifeln. Im Gegenteil stellt sie klar: "Hier wird nicht rumgejammert, hier wird gespielt!". Und das können sie und Sohn Nick!
