Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 21vom 02.10.2023
Folge 21: Titanic - ein deutscher Filmklassiker?

28 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6

Die Fahrgäste Ali, Sacha und Amir im Quiz Taxi bekommen die Titelmelodie eines deutschen Filmklassikers vorgespielt und müssen ebenjenen nennen. Sascha prescht mit "Titanic" vor, doch das dürfte falsch sein. Bemerken die Freunde ihren Irrtum rechtzeitig?

