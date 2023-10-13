Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 29vom 13.10.2023
28 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 6

Thomas Hackenberg ist sich sicher: die drei Freunde Cem, Alexander und Kazim haben es faustdick hinter den Ohren. Auf alle Fälle bringen sie mächtig gute Laune ins Quiz Taxi und auch so manche richtige Antwort. Wie schlagen sich die coolen Typen?

