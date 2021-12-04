Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 04.12.2021
23 Min.Folge vom 04.12.2021Ab 12

Jede Mutter will das Beste für ihr Kind - aber darüber, was das genau bedeutet, herrscht Uneinigkeit. Während Viola überzeugt ist, jeden Schritt ihrer Tochter kontrollieren zu müssen, ist Lea bereit, ihrem Sohn den Schreck seines Lebens zu verpassen - nur damit er Zähne putzt.

SAT.1
