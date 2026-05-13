Familientreffen in den ChaletsJetzt kostenlos streamen
Reif für die Liebe
Folge 13: Familientreffen in den Chalets
52 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Finaltag am Hauser Kaibling: Petra und Armin bekommen Unterstützung von Vertrauten, bevor sie emotionale Einzeldates erleben. Armin kommt Geraldine, Charlotta und Roswitha näher, Petra teilt intime Momente mit Roman, Thomas und Johann. Die Bindungen wachsen, was die Entscheidung, wer kurz vor dem Finale gehen muss, extrem schwierig macht.
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