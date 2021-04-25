Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Lehrerempfehlung

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1991vom 25.04.2021
Die Lehrerempfehlung

Richter Alexander Hold

Folge 1991: Die Lehrerempfehlung

45 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12

Der elfjährige Lysander bekam von seinem Klassenlehrer die Empfehlung für die Hauptschule. Zum großen Entsetzen seiner Mutter, die für ihren Sohn ganz andere Karrierepläne hat. Hat sie sich an dem Lehrer gerächt und ihn deshalb der sexuellen Nötigung bezichtigt? Oder wurde sie wirklich von dem Lehrer belästigt, als sie mit ihm noch einmal über die Schulempfehlung reden wollte?

