Ungewöhnliche Erziehungsmaßnahmen

42 Min. Ab 12

1. Fall: Werner Rulich soll seinen Sohn im Keller seines Hauses an ein Heizungsrohr gefesselt und 5 Tage lang wie ein Tier gehalten haben soll. Was trieb ihn zu derart ungewöhnlichen Erziehungsmaßnahmen? 2. Fall: Die Rentnerin Anna Lobmann ist angeklagt, mit einem elektrischen Tranchiermesser brutal auf eine Bekannte losgegangen zu sein. Welches Geheimnis führt zu dieser Tat?

