Ungewöhnliche Erziehungsmaßnahmen
Richter Alexander Hold
Folge 235: Ungewöhnliche Erziehungsmaßnahmen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Werner Rulich soll seinen Sohn im Keller seines Hauses an ein Heizungsrohr gefesselt und 5 Tage lang wie ein Tier gehalten haben soll. Was trieb ihn zu derart ungewöhnlichen Erziehungsmaßnahmen? 2. Fall: Die Rentnerin Anna Lobmann ist angeklagt, mit einem elektrischen Tranchiermesser brutal auf eine Bekannte losgegangen zu sein. Welches Geheimnis führt zu dieser Tat?
