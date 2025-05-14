Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

In die Magersucht getrieben

SAT.1Staffel 2Folge 241
In die Magersucht getrieben

In die Magersucht getriebenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 241: In die Magersucht getrieben

42 Min.Ab 12

1. Fall: Nadine Vogus soll ihre Adoptivtochter Janina in die Magersucht getrieben haben. Wollte sie sie zu einem Model trimmen? 2. Fall: Julian Fröbe soll den linken Daumen seines Bruders Lukas versteckt haben, nachdem der sich seinen Finger bei der Arbeit durch ein Missgeschick abgetrennt hatte. Der Daumen konnte nicht gefunden und deshalb nicht mehr angenäht werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen