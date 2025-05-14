Richter Alexander Hold
Folge 241: In die Magersucht getrieben
42 Min.Ab 12
1. Fall: Nadine Vogus soll ihre Adoptivtochter Janina in die Magersucht getrieben haben. Wollte sie sie zu einem Model trimmen? 2. Fall: Julian Fröbe soll den linken Daumen seines Bruders Lukas versteckt haben, nachdem der sich seinen Finger bei der Arbeit durch ein Missgeschick abgetrennt hatte. Der Daumen konnte nicht gefunden und deshalb nicht mehr angenäht werden.
