Richter Alexander Hold

Friss oder stirb/Dollhaus

SAT.1Staffel 2Folge 352
Friss oder stirb/Dollhaus

Friss oder stirb/DollhausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 352: Friss oder stirb/Dollhaus

42 Min.Ab 12

1. Fall: Hanna Moll soll ihre Schwester Stella zwei Wochen lang auf einer Berghütte gefangen gehalten und sie täglich mit 25 Hamburgern gemästet haben, weil sie neidisch auf deren Model-Karriere war. 2. Fall: Die Go-Go-Tänzerin Sara Riedel soll ihre Kollegin Anita Urban bei einer lesbischen Tanznummer absichtlich vom Podest gestoßen haben - Anita kann seitdem nicht mehr tanzen.

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

