Richter Alexander Hold
Folge 352: Friss oder stirb/Dollhaus
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hanna Moll soll ihre Schwester Stella zwei Wochen lang auf einer Berghütte gefangen gehalten und sie täglich mit 25 Hamburgern gemästet haben, weil sie neidisch auf deren Model-Karriere war. 2. Fall: Die Go-Go-Tänzerin Sara Riedel soll ihre Kollegin Anita Urban bei einer lesbischen Tanznummer absichtlich vom Podest gestoßen haben - Anita kann seitdem nicht mehr tanzen.
