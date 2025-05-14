Richter Alexander Hold
Folge 323: Autodiebstahl als Lektion
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Kfz-Mechanikerin Julia Streicher ist angeklagt, das wertvolle Auto ihres Nachbarn Bernd Hartmann gestohlen zu haben. Kurz zuvor hatte die junge Frau ihn mitten in der Nacht gebeten, die Alarmanlage des Wagens abzustellen. 2. Fall: Steffen Bauer ist angeklagt, seine Tochter mit Dopingmitteln in den körperlichen Zusammenbruch getrieben zu haben. War die erhoffte olympische Medaille im Siebenkampf das Motiv des Vaters oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
