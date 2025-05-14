Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Angriff in der Tiefgarage

SAT.1Staffel 2Folge 246
Angriff in der Tiefgarage

Angriff in der TiefgarageJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 246: Angriff in der Tiefgarage

42 Min.Ab 12

1. Fall: Jochen Berg soll in einer Tiefgarage auf seine junge Kollegin Melanie Ammrich eingeschlagen haben. 2. Fall: Die Haushälterin Sybille Winkler wird beschuldigt, dem Kunstsammler Richard Möring seine drei wertvollsten Bilder gestohlen zu haben. Und das, obwohl er sich in sie verliebt und sie schon reichlich beschenkt hatte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen