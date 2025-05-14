Richter Alexander Hold
Folge 253: Im Internet verkauft
42 Min.Ab 12
1. Fall: Michael Schulze soll seine 17-jährige russische Freundin Natalia im Internet für Sexspiele angeboten haben. 2. Fall: Eva Lorenz ist angeklagt, ein Auto mitsamt Carmen Grewe absichtlich in einen See geschoben zu haben - mit der Absicht, sie umzubringen. In letzter Sekunde entging Carmen Grewe einem qualvollen Tod durch Ertrinken.
