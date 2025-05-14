Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mutter rastet aus

SAT.1Staffel 2Folge 273
Mutter rastet aus

Mutter rastet ausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 273: Mutter rastet aus

42 Min.Ab 12

1. Fall: Doris Pfeiffer soll mit einem Garten-Häcksler die kostspielige Schallplattensammlung ihres Sohnes zermalmt und die Hand seiner Freundin verletzt haben. 2. Fall: Daniela Ritter und Erik Flandrian sind angeklagt, vor einem Tanzturnier ihre Konkurrentin Nathalie Malenke außer Gefecht gesetzt haben. Nathalie Malenke soll dabei gefesselt und mit Hilfe eines Kopfhörers so stark beschallt worden sein, dass sie einen schweren Hörschaden erlitt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen