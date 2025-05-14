Richter Alexander Hold
Folge 273: Mutter rastet aus
42 Min.Ab 12
1. Fall: Doris Pfeiffer soll mit einem Garten-Häcksler die kostspielige Schallplattensammlung ihres Sohnes zermalmt und die Hand seiner Freundin verletzt haben. 2. Fall: Daniela Ritter und Erik Flandrian sind angeklagt, vor einem Tanzturnier ihre Konkurrentin Nathalie Malenke außer Gefecht gesetzt haben. Nathalie Malenke soll dabei gefesselt und mit Hilfe eines Kopfhörers so stark beschallt worden sein, dass sie einen schweren Hörschaden erlitt.
