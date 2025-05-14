Richter Alexander Hold
Folge 276: Erpresste Geschenke
42 Min.Ab 12
1. Fall: Maja Bäcker ist angeklagt, von Lutz Hartmann mehrere tausend Euro erpresst haben. Sie behauptet, er habe ihr freiwillig großzügige Geschenke gemacht. 2. Fall: Katja Weller und Martina Bürkler sitzen auf der Anklagebank, weil sie ihren Chef erst mit Alkohol abgefüllt und dann gefesselt mit Boxershorts, Weihnachtsmütze und Gummipenis ins Schaufenster eines Sexshops gesetzt haben sollen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick