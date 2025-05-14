Richter Alexander Hold
Folge 348: Baby entführt
42 Min.Ab 12
1. Fall: Nicole Schmidt ist angeklagt, das Baby eines Notarehepaares entführt zu haben. Wenige Tage später tauchte das Kind vollkommen verwahrlost wieder auf. 2. Fall: Berufsschüler Ralf Schlimmer steht vor Gericht, weil er schwer bewaffnet Amok lief, seinen Chef überfallen, die Schule gestürmt und Mitschüler in Todesangst versetzt haben soll.
