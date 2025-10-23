Verlorene Tochter / BikerfreudenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 831: Verlorene Tochter / Bikerfreuden
45 Min.Ab 12
Philip soll die Eltern seiner 17-jährigen Freundin Sophia beklaut haben. Nahm er den Familienschmuck, weil Sophias Vater ihm Hausverbot erteilte oder steckt Sophias Stiefmutter hinter dem Diebstahl? 2. Fall: Der Biker Dennis soll Anja mit einer gefakten Liebes-SMS zu seinem Bikertreff im Wald gelockt und sie dann in Dessous an einen Laternenpfahl gefesselt haben, wo sie den Blicken der grölenden Biker ausgesetzt war.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick