Richter Alexander Hold
Folge 841: Gefangen in der Leichenhalle
46 Min.Ab 12
1. Fall: Tanja soll Simone betäubt und in einer Leichenhalle eingesperrt haben. Wollte sie die Beziehung zwischen ihrem Ex-Freund Markus und Simone zerstören oder steckt wirklich Markus hinter der Tat, so wie Tanja behauptet? 2. Fall: Anja wird beschuldigt, ihre Freundin Lilly überfallen und ausgeraubt zu haben. Hat sie es tatsächlich nur auf Lillys Geld abgesehen oder ist sie Opfer einer Intrige geworden? Und welche Rolle spielt Lillys Freundin Sabine?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick