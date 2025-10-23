Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Brudermord Teil 2 / Geraubte Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 844
Brudermord Teil 2 / Geraubte Liebe

Brudermord Teil 2 / Geraubte LiebeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 844: Brudermord Teil 2 / Geraubte Liebe

46 Min.Ab 12

1. Fall: Fortsetzung von gestern: Marius sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll seinen Bruder mit einem Stemmeisen erschlagen haben, behauptet aber, dass eine Schleuserbande dahinter steckt. 2. Fall: Der 23-jährige Rüdiger soll die Schülerin Isabell auf ihrem Nachhauseweg von der Disco sexuell genötigt haben. Hat er sie überfallen, weil sie ihn ständig abblitzen ließ und verantwortlich dafür ist, dass er seinen Job verloren hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen