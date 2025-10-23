Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Lehrer auf Ecstasy / Abzocke

SAT.1Staffel 5Folge 839
Lehrer auf Ecstasy / Abzocke

Lehrer auf Ecstasy / AbzockeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 839: Lehrer auf Ecstasy / Abzocke

46 Min.Ab 12

1. Fall: Auf dem Schulfest hat sich der Lehrer Björn vor allen Schülern ausgezogen und Ballermann-Lieder gegrölt. Schuld daran war Ecstasy, das in seinen Apfelsaft geschüttet wurde. Hat er sich die Droge selbst ins Getränk gemischt, um Spaß zu haben? 2. Fall: Fabian behauptet, von seiner Ex-Freundin Juliane finanziell abgezockt worden zu sein, er soll deshalb versucht haben, die gemeinsame Villa von Juliane und ihrem frischgebackenen Ehemann Carsten auszurauben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen