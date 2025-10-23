Richter Alexander Hold
Folge 897: Diebische Tochter
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Anna wird beschuldigt, nachts in eine Apotheke eingebrochen zu sein und Medikamente und die Antibaby-Pille gestohlen zu haben. Hat die Schülerin auf Bestellung geklaut, um ihr mageres Taschengeld aufzubessern? Ihre besorgte Mutter weiß nicht mehr, was sie machen soll, denn Anna ist schon wegen mehrfachen Diebstahls vorbestraft.
