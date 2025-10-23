Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 915
45 Min.Ab 12

Viktoria ist angeklagt, ihren Mitbewohner Sebastian im Schlaf überfallen zu haben, um an einen Koffer mit 50.000 Euro und eine Pistole zu gelangen. Dieser Koffer gehörte ursprünglich dem dritten WG-Mitglied Michael, doch der war plötzlich verschwunden. Ist Michael wieder aufgetaucht, um sich seinen Koffer zu holen?

