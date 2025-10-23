Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Baby von einem anderen

SAT.1Staffel 5Folge 919
Baby von einem anderen

Baby von einem anderenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 919: Baby von einem anderen

45 Min.Ab 12

Oliver soll seine hochschwangere Ex-Freundin Sonja entführt und von deren Verlobtem Lösegeld gefordert haben. Ertrug der Angeklagte nicht, dass sich Sonja wegen seiner Zeugungsunfähigkeit von ihm trennte und nun ein Baby mit einem anderen erwartet hat, oder ist der Verlobte der Täter, der durch die Entführung an das Geld gelangen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen