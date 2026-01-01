Gangstaz Paradise / JunggesellenabschiedJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 938: Gangstaz Paradise / Junggesellenabschied
45 Min.Ab 12
1. Fall: Benjamin soll Ralf niedergeschlagen und mit einer Nagelpistole an Holzpaletten genagelt haben. Passte ihm nicht, dass Ralf mit der Schwester seines Erzrivalen Daniel angebändelt hat? Oder wollte Daniel Ralf warnen, die Finger von seiner Schwester zu lassen? 2. Fall: Die Stripperin Tanja wird beschuldigt, Daniel bei seinem Junggesellenabschied in einen Sarg gesperrt und ihn bestohlen zu haben - das Opfer hatte seine Hochzeit verpasst...
