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Richter Alexander Hold

Fast nackte Tatsachen

SAT.1Staffel 5Folge 998vom 23.10.2025
Fast nackte Tatsachen

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Richter Alexander Hold

Folge 998: Fast nackte Tatsachen

45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

1. Fall: Der 16-jährige Simon wird beschuldigt, seinen Bruder Johannes in einem Einkaufswagen eine abschüssige Straße herunter gestoßen zu haben. War er wütend, weil sein großer Bruder ihm zuvor vor allen Leuten in der Disko die Hose herunter gezogen hatte? 2. Fall: Der Türsteher Felix ist angeklagt, in das Lokal seines Ex-Chefs Hasim eingebrochen zu sein, Müll verteilt und Ratten ausgesetzt zu haben. Wollte sich der heißblutige Mann dafür rächen, dass ihm gekündigt wurde?

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