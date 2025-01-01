Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zurück nach Deutschland

SAT.1Staffel 6Folge 1126
Zurück nach Deutschland

Zurück nach DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1126: Zurück nach Deutschland

45 Min.Ab 12

Beinahe wäre Claudia bei einer Gas-Explosion ums Leben gekommen. Steckt ihr Noch-Ehemann Robert dahinter? Er wird beschuldigt, sich an Claudia gerächt zu haben, nachdem diese sich dazu entschlossen hatte, nicht nur ihren Mann mitsamt den Kindern sitzenzulassen, sondern zudem noch mit ihrem neuen Freund Kevin nach Amerika auszuwandern. Als sie wieder zurückkehrte, stellte sie die Forderung, die Hälfte seines Vermögens überschrieben zu bekommen ... Brachte das Robert zur Weißglut?

