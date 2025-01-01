Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gangsta-Braut

SAT.1Staffel 6Folge 1022
Folge 1022: Gangsta-Braut

44 Min.Ab 12

Dem 19-jährigen Stefan wird vorgeworfen, den Kiosk seines Stiefvaters überfallen und dabei mit einer Softair-Waffe auf ihn geschossen zu haben - seither ist das Opfer auf dem linken Auge blind. Beging er den Überfall, weil er dringend Geld brauchte? Oder will seine 14-jährige Stiefschwester ihm die Tat anhängen, weil sie ihn und dessen Mutter aus der Familie drängen und ihren Vater wieder ganz für sich allein haben will?

