Richter Alexander Hold
Folge 1025: Die Waffen der Frauen
45 Min.Ab 12
Julia soll versucht haben, ihren reichen, attraktiven Lover Patrick mit pikanten Sexfotos um 20.000 Euro zu erpressen - sie verweigert vor Gericht die Aussage. Hat sie ein schlechtes Gewissen oder war Patricks Ehefrau hinter die Affäre gekommen und hat die Erpressungsgeschichte inszeniert, um ihre Nebenbuhlerin auszuschalten?
