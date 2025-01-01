Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der verhängnisvolle Badeurlaub

SAT.1Staffel 6Folge 1010
Der verhängnisvolle Badeurlaub

Richter Alexander Hold

Folge 1010: Der verhängnisvolle Badeurlaub

44 Min.Ab 12

Seit die Angeklagte Doris Boulmerka vor wenigen Monaten einen deutlich jüngeren Algerier heiratete, nehmen die Probleme mit ihrer jugendlichen Tochter Isabel zu. Bis sie plötzlich verschwunden ist. Während der Staatsanwalt in seiner Anklage davon ausgeht, dass die Mutter ihre Tochter nach Algerien zu den Schwiegereltern bringen ließ, beteuert die Mutter, dass Isabel nach der Heimkehr aus Tunesien ausgerissen sei und sich vermutlich irgendwo versteckt halte. Wer lügt hier?

