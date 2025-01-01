Der verhängnisvolle BadeurlaubJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1010: Der verhängnisvolle Badeurlaub
44 Min.Ab 12
Seit die Angeklagte Doris Boulmerka vor wenigen Monaten einen deutlich jüngeren Algerier heiratete, nehmen die Probleme mit ihrer jugendlichen Tochter Isabel zu. Bis sie plötzlich verschwunden ist. Während der Staatsanwalt in seiner Anklage davon ausgeht, dass die Mutter ihre Tochter nach Algerien zu den Schwiegereltern bringen ließ, beteuert die Mutter, dass Isabel nach der Heimkehr aus Tunesien ausgerissen sei und sich vermutlich irgendwo versteckt halte. Wer lügt hier?
