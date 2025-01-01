Richter Alexander Hold
Folge 1018: Auf frischer Tat ertappt
46 Min.Ab 12
Phillip Mertens soll zwei Wochen lang das Haus der Familie Köcke observiert haben, um schließlich dort einzubrechen. Während er sich gerade im Wohnzimmer zu schaffen machte, wurde er von Simone Köcke überrascht. Um Zeit für die Flucht zu gewinnen, soll Phillip Mertens sie in einen Glastisch gestoßen haben, wobei sie sich schwere Schnittverletzungen zuzog. War Phillip Mertens lediglich an den Wertgegenständen der Köckes interessiert?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick