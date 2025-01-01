Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Freimord

SAT.1Staffel 6Folge 1012
Folge 1012: Freimord

45 Min.Ab 12

Michael soll versucht haben, seinen ehemals besten Freund Kai mit Schlaftabletten zu töten - Kai hatte Michael vor ein paar Jahren seine Traumfrau ausgespannt. Wollte er seine späte Rache geschickt als Selbstmord tarnen? Oder wollte sich der hoch verschuldete Kai tatsächlich selbst umbringen und seinerseits seinen Mord vortäuschen, damit seine Frau und seine beiden Kinder 700.000 Euro von der Lebensversicherung bekommen?

