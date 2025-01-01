Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1191
45 Min.Ab 12

Die Architektin Tamara soll ihren Chef Florian vergiftet haben, weil sie ihre Entlassung verhindern wollte und hoffte, seinen Posten als Geschäftsführer übernehmen zu können. Sie behauptet, alle Zeugen hätten sich gegen sie verschworen, um die hohe Belohnung zu kassieren, mit der die trauernde Witwe die Suche nach dem Mörder ihres Mannes vorantreiben wollte.

