Richter Alexander Hold

Auf Eis gelegt

SAT.1Staffel 6Folge 1200
Folge 1200: Auf Eis gelegt

45 Min.Ab 12

Die Hausfrau Janine und der Chefkoch Daniel sind angeklagt, den Ehemann von Janine, Herbert Beckenbach getötet zu haben. Der Restaurantbesitzer soll seine Ehefrau und seinen Koch im Weinkeller des Restaurants in flagranti beim Sex erwischt haben. Befürchteten die beiden berufliche und finanzielle Konsequenzen? Sahen sie ihre einzige Chance, heil aus der Sache rauszukommen, darin einen Mord zu begehen? Doch die beiden behaupten nie eine Affäre gehabt zu haben.

