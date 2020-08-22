Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Mann meiner Cousine

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1407vom 22.08.2020
Der Mann meiner Cousine

Folge 1407: Der Mann meiner Cousine

45 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 12

Gärtnereibesitzer Frank Mühe soll seine Ehefrau Kerstin erstickt haben. War das Ganze eine Eifersuchtstat, weil Frank herausgefunden hatte, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem Mann ihrer Cousine Diana hatte? Und was führt der von Diana gehasste Gunnar im Schilde? Er ist offenkundig hinter dem Vermögen der reichen Tante her. Versucht er die Erben nacheinander auszuschalten, wie Diana behauptet?

