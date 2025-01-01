Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Julia und der Gärtner

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1400
Julia und der Gärtner

Julia und der GärtnerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1400: Julia und der Gärtner

45 Min. Ab 12

Der Angeklagte Martin war als Gärtner bei dem wohlhabenden Ehepaar Julia und Oliver Karrmann angestellt. Entführte er Julia und forderte Lösegeld in Höhe von 250.000 Euro, um seiner Freundin Nadine ihren Traum vom Luxusleben zu erfüllen? Und wer schoss auf Julia, obwohl das Lösegeld gezahlt wurde? Wollte vielleicht Oliver seine Ehefrau auf diese Weise loswerden und ein neues Leben anfangen?

