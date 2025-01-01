Richter Alexander Hold
Folge 1402: Die tote Keksfabrikantin
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte Leonard Streiter soll eine Affäre mit der reichen Keksfabrikantin Anna angefangen haben, um an Geld für die Behandlung seiner MS-kranken Frau zu kommen. Seine Frau gab er dabei als seine schwerkranke Schwester aus. Musste Anna sterben, weil sie hinter Leonards Geheimnis kam und ihm dann die Zahlung der von Leonard dringend benötigten 35.000 Euro verweigerte?
