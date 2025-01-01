Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vom Killer gerettet

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1395
Vom Killer gerettet

Folge 1395: Vom Killer gerettet

46 Min.Ab 12

Die Zeugin Olga Schewtschenko sollte vor Gericht gegen den Zuhälter Manfred Reizer aussagen, da sie ihn möglicherweise beim Mord an einer Prostituierten beobachtet hat. Als Olgas Wagen vor dem Gerichtsgebäude vorfährt, durchschlägt ein Projektil die Windschutzscheibe und trifft die junge Frau in die Schulter. Wer versuchte, die wichtige Zeugin kurz vor der Verhandlung mundtot zu machen?

SAT.1 GOLD
