Richter Alexander Hold
Folge 1393: Der falsche Vater
46 Min.Ab 12
Sina Mandelkow, die 19-jährige obdachlose Angeklagte, soll den polizeilich gesuchten Volker Dorn in einem Hotelzimmer aufgesucht und schließlich im Streit mit einem Metallrohr erschlagen haben. Anscheinend ging es dabei um den verschwundenen Vater der Angeklagten. Sina behauptet jedoch, mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Welche Verbindung bestand zwischen Volker Dorn und Sinas Vater?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick