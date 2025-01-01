Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der falsche Vater

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1393
Der falsche Vater

Richter Alexander Hold

Folge 1393: Der falsche Vater

46 Min.Ab 12

Sina Mandelkow, die 19-jährige obdachlose Angeklagte, soll den polizeilich gesuchten Volker Dorn in einem Hotelzimmer aufgesucht und schließlich im Streit mit einem Metallrohr erschlagen haben. Anscheinend ging es dabei um den verschwundenen Vater der Angeklagten. Sina behauptet jedoch, mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Welche Verbindung bestand zwischen Volker Dorn und Sinas Vater?

SAT.1 GOLD
