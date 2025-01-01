Richter Alexander Hold
Folge 1391: Wahre Liebe wartet
46 Min.Ab 12
Die Fußballfreunde Malte Kaiser und Raphael Bergmann liegen im Clinch. Malte soll sauer auf Raphael sein, da er ihn auf seiner Position in der Fußballmannschaft ersetzt hat. Am selben Abend auf dem Heimweg wurde Raphael dann mit seinem Motorroller durch einen Wagen von der Straße gedrängt und erlitt schwere Verletzungen. Hat sich Malte an ihm rächen wollen und den Unfall provoziert? Hat er tatsächlich seinen ehemals besten Freund bewusstlos am Straßenrand liegenlassen?
