Richter Alexander Hold

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1409vom 23.08.2020
45 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12

Der Ex-Polizist und alkoholkranke Günther Amberger soll seine Frau erstochen haben, als sie ihn verlassen wollte. Hatte sie wirklich ein Verhältnis mit einem anderen Mann? Günther behauptet, dass der anonyme Anrufer, der die Polizei über den Mord informiert hat, der wahre Täter sein muss...

SAT.1 GOLD
