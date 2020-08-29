Richter Alexander Hold
Folge 1415: Hexe außer Kontrolle
45 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 12
Sabine Friedrich soll nach einer Karnevalsfeier als Hexe verkleidet mehrmals mit einem Hexenbesen auf ihre Nachbarin Andrea eingeschlagen haben. Brachte der vorherige Streit zwischen den beiden Frauen das Fass zum Überlaufen? Oder steckt eine ehemalige Arbeitskollegin, die wegen Andrea ihren Job verloren hatte, hinter den Schlägen?
