SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1422
Die beiden mittellosen Freunde Daniel und Kevin sollen den Wagen von Joachim mit Zahnpasta beschmiert und das Türschloss mit Sekundenkleber verschmiert haben. Wollten sie mit der Tat verhindern, dass Laura, Joachims Tochter, über die Ferien nach München fährt? Schließlich ist Kevin unsterblich in das reiche Mädchen verliebt, wird jedoch von dessen Eltern abgelehnt.

